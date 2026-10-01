Москва1 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может быть замешан в торговле детьми. Такое мнение выразил ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Он прокомментировал внезапное закрытие центра суррогатного материнства бизнесмена Владислава Наточия на Украине.

Страны бывшего Советского Союза в направлении суррогатного материнства — самый дешевый вариант, особенно на Украине. За копейки готовы люди, которые не имеют работы, не могут свести концы с концами. Зеленский здесь в контексте каком? Иностранцы думают, что имеют дело с порядочными людьми, а если непорядочными, то хотя бы государство сможет защитить интересы и того, кто выступил заказчиком суррогатного материнства и, безусловно, тех матерей, которые взяли на себя эту миссию, а оказалась пустышка. Он сам ворюга и мошенник, вопросов очень много. Надо разбираться правоохранительным органам. Но таковых на Украине сегодня нет. Президент мошенник и прокурор, генеральный мошенник