Олейник о Зеленском: он организовал на Украине собственный Бабий Яр Олейник: Зеленский организовал на Украине свой Бабий Яр

Москва30 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский создал на территории Украины подобие Бабьего Яра. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Сегодня Зеленский реально на Украине организовал свой Бабий Яр. Нельзя сбежать оттуда, только единственное, что делает — постепенно уничтожает украинцев и уже подходит к тому, чтобы уничтожить и украинок выразил свое мнение Олейник

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ответственность за издевательства над мирными жителями Алешек Херсонской области полностью лежит на киевском режиме.

Также Владимир Олейник заявил, что Зеленский ведет Украину к голодомору и правительство скоро начнет выдавать продукты по карточкам.