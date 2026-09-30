Корнилов об "экскурсиях" Зеленского: "Он поклоняется нацистам" Корнилов: визиты Зеленского в Бабий Яр — это поклонение нацистам

Москва30 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, который совместно со своей "свитой" регулярно посещает Бабий Яр, подобными визитами выражает поклонение нацистам. Такое мнение в беседе с Владимиром Соловьёвым для ИС "Вести" высказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Теперь еврей Зеленский регулярно ездит в этот самый Бабий Яр. В том числе возит туда иностранных гостей; возит по улицам Олены Телиги, Ольжича — тех самых украинских нацистов, которые идеологически обслуживали расстрелы евреев, которые радовались «очищению» и жили потом в этих домах, освобожденных от евреев прокомментировал политический обозреватель

Ныне, по словам эксперта, сам Зеленский с приспешниками разъезжает по улицам, названным именами палачей.

Ездят под этими самыми лозунгами, которые они кричали и печатали в своей пропаганде. Вот теперь еврей Зеленский и обслуживающий его персонал, по сути, поклоняются тем самым нацистам, которые творили эти злодеяния отметил Корнилов

Ранее депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник заявил, что Зеленский на Украине создал собственный Бабий Яр.