Москва30 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, который совместно со своей "свитой" регулярно посещает Бабий Яр, подобными визитами выражает поклонение нацистам. Такое мнение в беседе с Владимиром Соловьёвым для ИС "Вести" высказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.
Теперь еврей Зеленский регулярно ездит в этот самый Бабий Яр. В том числе возит туда иностранных гостей; возит по улицам Олены Телиги, Ольжича — тех самых украинских нацистов, которые идеологически обслуживали расстрелы евреев, которые радовались «очищению» и жили потом в этих домах, освобожденных от евреевпрокомментировал политический обозреватель
Ныне, по словам эксперта, сам Зеленский с приспешниками разъезжает по улицам, названным именами палачей.
Ездят под этими самыми лозунгами, которые они кричали и печатали в своей пропаганде. Вот теперь еврей Зеленский и обслуживающий его персонал, по сути, поклоняются тем самым нацистам, которые творили эти злодеянияотметил Корнилов
Ранее депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник заявил, что Зеленский на Украине создал собственный Бабий Яр.