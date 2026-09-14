Экс-нардеп заявил, что НАБУ может опубликовать компромат на Елену Зеленскую Экс-нардеп Олейник: НАБУ может опубликовать компромат на Елену Зеленскую

Москва14 сен Вести.Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) опубликовать компромат на Елену Зеленскую в ответ на попытки офиса главы киевского режима Владимира Зеленского дискредитировать руководство бюро. Об этом рассказал участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.

Так он прокомментировал тот факт, что генпрокурор Украины Руслан Кравченко подготовил обвинения директору НАБУ Семену Кривоносу, а также приближенному к руководителю САП Александру Клименко.

Я думаю, что НАБУ и САП выбросят следующий компромат в ответ, и это будет, скорее всего, касаться [главы офиса Зеленского Кирилла] Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и супруги [Зеленского] — Елены Зеленской отметил он

По его словам, в распоряжении антикоррупционных структур могут быть записи, касающиеся трат Елены Зеленской и средств, выделяемых ей на личные расходы.

Ранее сообщалось, что супруга Зеленского есть на так называемых "пленках Миндича".