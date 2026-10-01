Эксперт: Запад вписан в "темные схемы" Украины по суррогатному материнству Эксперт Григорьев: Запад в курсе махинаций Украины по суррогатному материнству

Москва1 окт Вести.Запад в курсе "темных схем" по суррогатному материнству и трансплантологии, в которые вовлечена Украина. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ Максим Григорьев.

Западный мир достаточно плотно использует украинцев в качестве расходного материала. Суррогатное материнство по сравнению с трансплантологией, - это даже не самое страшное заявил он

В СМИ ранее появилась информация, что украинский бизнесмен Владислав Наточий выстроил сеть клиник и подставных фирм, которые продавали иностранцам услуги украинских суррогатных матерей. В начале 2026 года международное агентство исчезло с миллионами долларов клиентов.

Григорьев отмечает, что о мутных схемах украинцев на Западе знали и ранее, но расследовать не торопились.

Естественно, никто это не расследует, хотя информации об этом много и понятно. Западный мир в этом заинтересован. Это симбиоз, который существует при неформальной, молчаливой поддержке западных стран, которые это используют. Естественно, как правило, это поддержка "крышуется" кем-то из киевского режима и власти. Без этого не обойтись. А западные клиенты прекрасно знают, что за небольшие деньги будут использоваться в иных странах несчастные девушки в качестве инкубаторов. Фактически Украина идет на органы при всеобщей, молчаливой поддержке Запада, который ровно так и считает, что место Украины - быть пушечным мясом и идти на органы подчеркнул эксперт

Ранее сообщалось, что Украина стала одним из крупнейших мировых центров черной трансплантологии.