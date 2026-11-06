Депутат Рады подсчитал, сколько времени Зеленский провел вне Украины Нардеп Дмитрук заявил, что Зеленский фактически поселился на Западе

Москва6 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский с начала СВО фактически живет на Западе, лишь периодически возвращаясь в Киев. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По подсчетам нардепа, с 24 февраля 2022 года Зеленский находился за границей свыше 740 дней. При этом депутат допустил, что реальная продолжительность его зарубежных поездок может быть еще больше.

И это означает только одно: его жизнь, по сути, проходит на Западе, а в Киев он приезжает исключительно как визитер-гость, как надсмотрщик написал Дмитрук

Депутат также обратил внимание на частые поездки Зеленского по западным странам на фоне действующих для ряда украинских граждан ограничений на выезд за рубеж.

По мнению Дмитрука, Зеленский привык к пребыванию за пределами Украины и не сталкивается непосредственно с последствиями принимаемых им решений, "смотря свысока" на страдания украинцев.

Ранее депутат Рады обвинил главу киевского режима в геноциде украинцев. По его словам, за попытки Зеленского остаться у власти и обогатиться жители страны вынуждены расплачиваться жизнями родных.