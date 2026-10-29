Москва29 окт Вести.Заявляя о множестве дел на Украине, глава киевского режима Владимир Зеленский при этом проводит более 100 дней в году за рубежом. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его мнению, ни один заядлый путешественник в мире не сравнится с Зеленским по количеству посещенных стран в столь сжатый отрезок времени.

Когда Зеленский заявляет, что у него много дел на Украине, я вижу, как у него много дел на Украине. Он из 192-х существующих стран в мире посетил 134. Каждый из трех дней в году он проводит за рубежом. То есть из трехсот шестидесяти пяти дней он больше 100 дней пребывает за пределами Украины. Ему может позавидовать любой путешественник – 134 страны человек посетил. Ну, счастье какое! Причем все это сделал за бесплатно. И на полном содержании самолет тебе, пожалуйста, он улетел-прилетел, и он рассказывает, что на самом деле у него много дел внутри Украины, которые он должен решать. Я не знаю, какими он там делами занимается, но судя по тем реформам, которые они сейчас проводят на Украине, у них нет более важных дел, чем выстроить новые коррупционные схемы, которые смогли бы позволить еще кого–нибудь "обезжирить" заявил Килинкаров

Ранее он заявил, что Зеленский имеет все шансы поссориться с двумя политическими партиями США и нажить себе еще врагов. Килинкаров также отметил, что Зеленский уже успел поссориться и с Северной, и с Южной Кореей.