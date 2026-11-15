В Крыму уличили Зеленского в страхе возвращаться на Украину Константинов: Зеленский боится возвращаться на Украину

Москва15 ноя Вести.Владимир Зеленский опасается возвращаться на Украину и по этой причине проводит основную часть времени за пределами страны, прикрываясь зарубежными поездками, заявил РИА Новости председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Зеленский не зря большую часть времени проводит за границей под видом якобы важных государственных командировок. Но подлинная причина в том, что он боится возвращаться на Украину, боится встречи с простыми украинцами, чьих родных отправил на смерть, заставив воевать за чужие интересы. У Зеленского руки по локоть в крови, и ему вовек не отмыться от этого сказал Константинов

Помимо этого, он полагает, что у Зеленского нет доверия к собственному окружению, а также присутствует страх перед националистическими и политическими силами, стремящимися лишить его власти.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что глава киевского режима не приезжает в свой родной город Кривой Рог и не выходит на улицы Украины из-за страха перед жителями страны.