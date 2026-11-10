Депутат Толстой: ситуация на Украине продвинется к миру со смертью Зеленского

В Госдуме назвали препятствие к миру на Украине Депутат Толстой: ситуация на Украине продвинется к миру со смертью Зеленского

Москва10 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский является препятствием для завершения вооруженного конфликта на Украине, с его смертью дело может продвинуться к миру. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой.

Я думаю, что он (Зеленский – прим. ред.) должен быть повешен. На фонаре. И тогда дело продвинется в сторону мирных соглашений сказал парламентарий в интервью ТАСС

Он отметил, что на Украине достаточно людей, "которые с удовольствием этого сделают".

Депутат добавил, что срок полномочий Зеленского, как президента, давно истек, однако "даже просроченный Зеленский лучше, чем отсутствие каких-либо персон".

Не с коллективным "батькой Махно" же подписывать [мирное соглашение] заявил Толстой

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила отсутствие у главы киевского режима стремления к мирному урегулированию на Украине нежеланием нести ответственность за провальную политику. По ее мнению, Зеленский будет продолжать конфликт. Поскольку он позволяет ему оставаться у власти.