В Госдуме назвали суд лучшим решением для Зеленского после финала его карьеры ТАСС: Бородай счел суд лучшим исходом для Зеленского после конца конфликта

Москва20 окт Вести.Уголовное преследование для главы киевского режима Владимира Зеленского – лучшее решение после завершения его политической карьеры и конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Зеленский не хочет заканчивать войну по одной простой причине: потому что конец войны - это конец его власти, а возможно и физического существования, то есть в самом лучшем случае в конце войны он превращается в уголовно преследуемого сказал Бородай

Он также выразил предположение, что претензии к Зеленскому будут иметь не только российские правоохранительные органы, но и американские.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что Зеленский, возможно, никогда и не хотел заканчивать конфликт на Украине, хотя два года назад мог сделать это на более выгодных условиях.