Ищенко: Зеленский пытается срывать переговоры, чтобы не объяснять отказ от мира

Политолог Ищенко: Зеленский постоянно пытается срывать переговоры Ищенко: Зеленский пытается срывать переговоры, чтобы не объяснять отказ от мира

Москва31 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно стремится сорвать переговоры о мире, заявил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

Зеленский не может сказать: "Я не подпишу никакой мир". Особенно, когда ему много раз посредники, его же союзники, говорят, что предлагается хороший мир. Если не для тебя лично, то для Украины заявил Ищенко

При таком раскладе глава киевского режима постоянно срывает возможность договориться.

Зеленский руками Украины постоянно пытается подобного рода переговоры срывать, чтобы не оказываться в ситуации, когда он должен объяснять, а почему, собственно, он именно конкретно эти пункты не хочет подписывать уточнил эксперт

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что в Кремле слышали ремарки Владимира Зеленского о готовности Украины обсуждать территориальный вопрос.

Зеленский заявлял, что готов обсуждать с Россией территориальные вопросы в рамках мирного урегулирования конфликта, но, по его мнению, такие переговоры должны проходить исключительно на уровне глав государств.