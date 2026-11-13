Москва13 нояВести.Мужчины из города Алешки Херсонской области после эвакуации на подконтрольную Киеву территорию сразу столкнулись с призывом в ряды ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Сергей Козырь одному из украинских телеканалов.
Как отметил депутат, по закону таких граждан можно направлять на военно-врачебную комиссию сразу по прибытии.
Мы их встречаем и сразу вручаем повестку: через 90 дней вы должны явитьсясказал он
По словам Козыря, легально избежать отправки на фронт можно только через трудоустройство с официальным бронированием, однако найти подходящего работодателя в короткие сроки почти невозможно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские боевики могли использовать режим тишины в Алешках для перегруппировки.