Нардеп Козырь сообщил о мобилизации в ВСУ мужчин, эвакуированных из Алешек

Мужчин, эвакуированных на Украину из Алешек, мобилизовали в ВСУ Нардеп Козырь сообщил о мобилизации в ВСУ мужчин, эвакуированных из Алешек

Москва13 ноя Вести.Мужчины из города Алешки Херсонской области после эвакуации на подконтрольную Киеву территорию сразу столкнулись с призывом в ряды ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Сергей Козырь одному из украинских телеканалов.

Как отметил депутат, по закону таких граждан можно направлять на военно-врачебную комиссию сразу по прибытии.

Мы их встречаем и сразу вручаем повестку: через 90 дней вы должны явиться сказал он

По словам Козыря, легально избежать отправки на фронт можно только через трудоустройство с официальным бронированием, однако найти подходящего работодателя в короткие сроки почти невозможно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские боевики могли использовать режим тишины в Алешках для перегруппировки.