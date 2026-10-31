Гагин заявил, что ВСУ использовали перемирие в Алешках для переброски резервов Ветеран СВО Гагин: ВСУ использовали перемирие в Алешках для ротации частей

Москва31 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали режим тишины в городе Алешки Херсонской области, чтобы перебросить резервы. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Противник использовал эти часы перемирия, эти часы тишины для... ротации, закрывая вопросы переброски резервов на этот участок фронта… Пока мы эвакуировали людей, пока мы завозили туда продовольствие, медикаменты, пока мы помогали, разгребали эту гуманитарную катастрофу, в этот же момент ВСУ пополняли свои резервы рассказал Гагин

С 4 утра 27 октября на херсонском направлении был введен режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции в городе Алешки, в ходе которой 30 октября туда доставили несколько десятков тонн гуманитарной помощи: продукты, медикаменты, генераторы, топливо, одежду и стройматериалы, а также оттуда эвакуировали желающих.