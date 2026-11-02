Песков не исключает использование ВСУ перемирия в Алешках для перегруппировки

Песков не исключил использование ВСУ перемирия в Алешках для перегруппировки Песков не исключает использование ВСУ перемирия в Алешках для перегруппировки

Москва2 ноя Вести.Украинские боевики могли использовать режим тишины в Алешках для перегруппировки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что Вооруженные силы РФ якобы воспользовались прекращением огня для укрепления позиций.

Скорее нужно обращать такие вопросы к нашему военному ведомству. Но здесь с большой долей уверенности можно предположить, что украинские вооруженные силы также использовали этот период для соответствующей перегруппировки и так далее. Это совершенно обычная практика в таких ситуациях сказал пресс-секретарь

Песков затем еще раз подчеркнул, что "не знаком с конкретикой", призвав обратиться с данным вопросом в Минобороны.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что никаких инцидентов и нарушения режима тишины во время проведения гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области не было.