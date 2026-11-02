Москва2 нояВести.Никаких инцидентов и нарушения режима тишины во время проведения гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области не было. Об этом в ходе пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Могу сказать, что никаких инцидентов и нарушения режима тишины не былосказала омбудсмен
Лантратова добавила, что вся работа прошла в штатном режиме. Она поблагодарила российских военнослужащих, которые обеспечили безопасность во время миссии, а также волонтеров, медиков и руководство регионов, которые принимали активное участие в операции.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле констатируют успех гуманитарной операции в Алешках. Он добавил, что Москва ценит высокий уровень координации всех участвовавших сторон.