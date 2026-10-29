Политолог Дудаков допустил поставки боеприпасов в Алешки во время перемирия

Политолог Дудаков рассказал о тайной тактике ВСУ в Алешках Политолог Дудаков допустил поставки боеприпасов в Алешки во время перемирия

Москва29 окт Вести.Украинские формирования могут использовать режим прекращения огня в Алешках для доставки боеприпасов и экипировки, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, несмотря на действующее перемирие, над городом продолжают находиться украинские разведывательные беспилотники.

Эксперт также заявил, что Киев может готовиться к возобновлению боевых действий после окончания договоренностей.

Дудаков отметил, что сейчас соблюдению режима тишины способствует присутствие в районе иностранных журналистов. По его оценке, после их отъезда ситуация может измениться.

Политолог считает, что для сохранения перемирия и его возможного распространения на другие участки фронта Вашингтону следует усилить давление на Киев.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.