Москва6 окт Вести.Американская экономика становится сильнее за счет ослаблений позиций евро по отношению к доллару. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.

Американцы высасывают всю европейскую экономику. Евро на пятницу был 1,12 [за доллар], а до этого был 1,2… Чем меньше дают за евро, это значит, тем сильнее [становится] американская экономика отметил эксперт

По его словам, европейские элиты надеются, что с уходом американского лидера Дональда Трампа вернется старая экономическая модель взаимодействия с Соединенными Штатами.

Они надеются, что… вернется старая модель, когда американский рынок фактически дотировал, запуская европейские товары без таможенных платежей, без удушения энергоценами, которые на сегодняшний день сложились. Они же потеряли прямые поставки газа из России. Они потеряли прямые поставки нефти с Ближнего Востока. Все ведь это сделали американцы в конечном итоге добавил политолог

Ранее США потребовали от Франции и Германии направить на рынок не менее 120 млн баррелей дизеля из их стратегических запасов ради снижения цен на мировом рынке и, как следствие, на внутреннем рынке США. В противном случае Вашингтон пригрозил ввести запрет на экспорт топлива.

В Европейском союзе отметили, что не приемлют никакого запрета американской стороны на экспорт дизеля.