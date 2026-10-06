Трамп считает, что в США низкая инфляция за счет сильного доллара

Трамп связал сильный доллар с отсутствием инфляции в США Трамп считает, что в США низкая инфляция за счет сильного доллара

Москва6 окт Вести.Сильный доллар помогает Америке избегать высокой инфляции. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам.

По словам Трампа, американский доллар сохраняет сильные позиции, поскольку в экономике страны "все хорошо".

Сильный доллар хорош во многих отношениях. Сильный доллар дает вам много возможностей, и, кстати, знаете, что еще дает сильный доллар? Он дает вам отсутствие инфляции сказал он

Президент назвал ситуацию в экономике страны благоприятной. Он указал, что в США строятся сотни заводов и фабрик.

При этом в сентябре глава Федеральной резервной системы (ФРС, аналог центробанка) Кевин Уорш заявлял, что инфляция в США остается высокой уже слишком долгое время. По его словам, базовые показатели производственных и потребительских цен составляли около 3,2% и 2,4% соответственно.

Кроме того, ФРС ранее впервые за три года повысила базовую процентную ставку, установив ее в диапазоне 3,75–4% годовых. После этого Трамп раскритиковал это решение, призвав немедленно снизить процентные ставки в стране.