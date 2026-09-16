Москва16 сенВести.Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за три года повысила базовую процентную ставку, повышение составило 25 базисных пунктов - до диапазона 3,75-4%.
Решение о повышении ставки было принято единогласно. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выступал за смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставки.
В ФРС отметили, что экономическая активность в США продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, в том числе связанную с геополитической ситуацией.
Потребление внутри страны демонстрирует устойчивость. Рост производительности труда остается высоким, а объем капиталовложений значительнымсказано в заявлении регулятора
В ФРС отметили, что рост числа рабочих мест соответствует увеличению рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.
Ранее сообщалось, что ФРС США задумалась над сокращением числа заседаний по процентной ставке.