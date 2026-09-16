ФРС США впервые за три года повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов

Американская ФРС повысила процентную ставку впервые за три года ФРС США впервые за три года повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов

Москва16 сен Вести.Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за три года повысила базовую процентную ставку, повышение составило 25 базисных пунктов - до диапазона 3,75-4%.

Решение о повышении ставки было принято единогласно. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выступал за смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставки.

В ФРС отметили, что экономическая активность в США продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, в том числе связанную с геополитической ситуацией.

Потребление внутри страны демонстрирует устойчивость. Рост производительности труда остается высоким, а объем капиталовложений значительным сказано в заявлении регулятора

В ФРС отметили, что рост числа рабочих мест соответствует увеличению рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.

Ранее сообщалось, что ФРС США задумалась над сокращением числа заседаний по процентной ставке.