Трамп после решения ФРС призвал снизить процентную ставку в США

"Снизьте процентные ставки, и быстро": Трамп обратился к Федрезерву США Трамп после решения ФРС призвал снизить процентную ставку в США

Москва17 сен Вести.Процентные ставки в США должны быть снижены до уровня 1% и даже ниже, считает президент страны Дональд Трамп.

Он призвал Федеральную резервную систему (ФРС, аналог центрального банка) предпринять соответствующие шаги.

Ранее на сентябрьском заседании ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив ее в диапазоне 3,75–4% годовых. Глава регулятора Кевин Уорш объяснил это ускорением инфляции в стране.

Снизьте процентные ставки для Соединенных Штатов Америки, и быстро! написал Трамп в соцсети Truth Social

Представитель Белого дома Куш Десаи в интервью Fox News также назвал решение ФРС досадным и экономически необоснованным.

В конце мая Трамп высказал уверенность, что Уорш проведет масштабную модернизацию ведомства, сохраняя при этом независимость в принятии решений.

Президент США неоднократно критиковал бывшего председателя регулятора Джерома Пауэлла за недостаточно оперативные, по его мнению, действия по снижению ключевой ставки.