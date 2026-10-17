Трамп объяснил, почему "пошлины" стало его пятым любимым словом Трамп раскрыл, почему сделал "пошлины" своим пятым любимым словом

Москва17 окт Вести.Выступая на предвыборном митинге в американском штате Кентукки, президент США Дональд Трамп объяснил, почему сделал "пошлины" своим пятым любимым словом после слов "Бог", "жена", "семья" и "отношения".

Мое пятое любимое слово… Вы знаете эту историю​​​. Я раньше говорил, что "пошлины" - мое любимое слово. А СМИ спрашивали меня, как насчет слов "Бог", "жена", "семья", "отношения". Поэтому я поставил "пошлины" на пятое место. И теперь СМИ оставили меня в покое отметил Трамп

Именно слово "пошлины" стало стимулом для крупных инвестиций компании Ford в экономику США, подчеркнул Трамп.

Чтобы вы знали, им не придется платить пошлины, если они придут и построят завод в Кентукки или в любом другом американском штате. Никаких пошлин. Это очень просто заключил президент США

Трамп заявил ранее, что претензии СМИ вынудили его опустить "пошлины" с первого на пятое место в списке его любимых слов. При этом именно пошлины сделали США "чертовски богатыми", подчеркнул Трамп.