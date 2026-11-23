Трамп: падение стоимости фондовых активов связано с итогами выборов в США

Трамп: итоги выборов в США стали причиной падения стоимости фондовых активов Трамп: падение стоимости фондовых активов связано с итогами выборов в США

Москва23 ноя Вести.Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США стала причиной того, что стоимость фондовых активов снизилась на $6 трлн, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Рынок упал более чем на $6 трлн после довольно странной "победы" демократов 3 ноября отметил глава Белого дома

По словам Трампа, "только [индекс] Nasdaq упал на 20%".

Это на 100% обусловлено тем, что демократы плохие, поскольку их курс направлен против экономического роста, а лишь на сведение счетов добавил Трамп

По его мнению, если демократы не изменят свою политику, то все окажется еще хуже.

Трамп назвал демократов виновными в падении фондового рынка.