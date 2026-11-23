Москва23 нояВести.Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США стала причиной того, что стоимость фондовых активов снизилась на $6 трлн, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Рынок упал более чем на $6 трлн после довольно странной "победы" демократов 3 ноябряотметил глава Белого дома
По словам Трампа, "только [индекс] Nasdaq упал на 20%".
Это на 100% обусловлено тем, что демократы плохие, поскольку их курс направлен против экономического роста, а лишь на сведение счетовдобавил Трамп
По его мнению, если демократы не изменят свою политику, то все окажется еще хуже.
Трамп назвал демократов виновными в падении фондового рынка.