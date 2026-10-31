Трамп обвинил демократов в "смерти Голливуда" Трамп заявил, что политика демократов привела к краху американской киноиндустрии

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что итогом политики демократов стал крах американской киноиндустрии. Такое мнение он высказал, выступая на предвыборном митинге во Флориде.

Голливуд опустел из-за иностранных государств. Демократы допустили это сказал Трамп

Он добавил, что представители киноиндустрии, которые прежде нередко ругали его, теперь постоянно просят о помощи.

Они хотят налоговых льгот, потому что их индустрия в этой стране умирает. И я, вероятно, предоставлю их заявил президент США

Ранее американский лидер назвал катастрофой положение в Голливуде, сложившееся из-за переезда многих киностудий в Канаду и другие страны.

Трамп уже не первый раз выражает беспокойство по поводу состояния кинематографа, причем не только американского, но и мирового. Так, на церемонии вручения премии Центра Кеннеди он пожаловался на то, что сейчас почти нет "по-настоящему великих звезд кино".