Москва31 октВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что итогом политики демократов стал крах американской киноиндустрии. Такое мнение он высказал, выступая на предвыборном митинге во Флориде.
Голливуд опустел из-за иностранных государств. Демократы допустили этосказал Трамп
Он добавил, что представители киноиндустрии, которые прежде нередко ругали его, теперь постоянно просят о помощи.
Они хотят налоговых льгот, потому что их индустрия в этой стране умирает. И я, вероятно, предоставлю ихзаявил президент США
Ранее американский лидер назвал катастрофой положение в Голливуде, сложившееся из-за переезда многих киностудий в Канаду и другие страны.
Трамп уже не первый раз выражает беспокойство по поводу состояния кинематографа, причем не только американского, но и мирового. Так, на церемонии вручения премии Центра Кеннеди он пожаловался на то, что сейчас почти нет "по-настоящему великих звезд кино".