Трамп: итоги выборов в Конгресс отбросили США в прошлое

Трамп заявил, что итоги выборов в Конгресс США отбросили страну в прошлое Трамп: итоги выборов в Конгресс отбросили США в прошлое

Москва8 ноя Вести.Итоги промежуточных выборов в Конгресс отбросили США в прошлое. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, фондовый рынок за один день потерял 3 трлн долларов.

Результаты прошедших выборов стали для Америки гигантским шагом назад в истории написал Трамп в соцсети Truth Social

Американский лидер призвал не бояться и пообещал "вернуться, став больше и сильнее, чем когда-либо".

7 ноября директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров предположил, что обновление состава Конгресса США по итогам промежуточных выборов негативно скажется на нормализации российско-американских отношений.