Москва8 нояВести.Итоги промежуточных выборов в Конгресс отбросили США в прошлое. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, фондовый рынок за один день потерял 3 трлн долларов.
Результаты прошедших выборов стали для Америки гигантским шагом назад в историинаписал Трамп в соцсети Truth Social
Американский лидер призвал не бояться и пообещал "вернуться, став больше и сильнее, чем когда-либо".
7 ноября директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров предположил, что обновление состава Конгресса США по итогам промежуточных выборов негативно скажется на нормализации российско-американских отношений.