МИД РФ: Конгресс в новом составе будет мешать нормализации отношений РФ и США

МИД РФ: Конгресс в новом составе создаст помехи налаживанию отношений РФ и США МИД РФ: Конгресс в новом составе будет мешать нормализации отношений РФ и США

Москва7 ноя Вести.Российская сторона ожидает, что обновление состава Конгресса США по итогам промежуточных выборов негативно скажется на нормализации российско-американских отношений. Конгресс с демократическим большинством будет мешать этому процессу, заявил "Интерфаксу" директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

По его оценке, Конгресс в новом составе будет подвержен деструктивному воздействию сформировавшегося в нем антироссийского консенсуса.

Следовательно, вероятно, продолжит постановку помех на пути реализации значимых инициатив по нормализации российско-американских отношений сказал Гусаров

Дипломат подчеркнул, что Москву подобный сценарий не тревожит.