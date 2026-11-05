Россия внимательно отслеживает подведение итогов выборов в США, заявили в МИД Захарова: РФ внимательно отслеживает подведение итогов выборов в Конгресс США

Москва5 ноя Вести.Москва внимательно отслеживает подведение результатов промежуточных выборов в американский Конгресс. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге дипломат указала, что новый состав Палаты представителей и Сената, безусловно, будет влиять на ситуацию в США и отражаться на законодательных инициативах и внешнеполитическом курсе Вашингтона.

Конечно, мы внимательно отслеживаем подведение итогов голосования в Конгрессе США, которое завершилось убедительной победой представителей Демократической партии сказала она

При этом Захарова напомнила, что в Конгрессе сформировались устойчивые антироссийские настроения.

Все последние годы мы отмечаем со стороны Конгресса, где сформировался устойчивый антироссийский консенсус, открытый саботаж идей и инициатив, направленных хотя бы на относительную нормализацию двусторонних связей. Это реальность отметила дипломат

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит искать какую-то связь между выборами в США и дизельной сделкой.