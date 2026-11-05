Москва5 нояВести.Москва внимательно отслеживает подведение результатов промежуточных выборов в американский Конгресс. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге дипломат указала, что новый состав Палаты представителей и Сената, безусловно, будет влиять на ситуацию в США и отражаться на законодательных инициативах и внешнеполитическом курсе Вашингтона.
Конечно, мы внимательно отслеживаем подведение итогов голосования в Конгрессе США, которое завершилось убедительной победой представителей Демократической партиисказала она
При этом Захарова напомнила, что в Конгрессе сформировались устойчивые антироссийские настроения.
Все последние годы мы отмечаем со стороны Конгресса, где сформировался устойчивый антироссийский консенсус, открытый саботаж идей и инициатив, направленных хотя бы на относительную нормализацию двусторонних связей. Это реальностьотметила дипломат
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит искать какую-то связь между выборами в США и дизельной сделкой.