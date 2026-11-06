Трамп: фондовый рынок США пережил один из худших дней в истории Трамп: фондовый рынок США рухнул после выборов в Конгресс

Москва6 ноя Вести.Падение основных фондовых индексов в США связано с итогами промежуточных выборов в Конгресс США, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Фондовый рынок пережил один из худших дней в своей истории из-за итогов выборов. Так грустно это видеть! Потребовалось приложить столько усилий, чтобы поднять нас [фондовые индексы] до такого уровня, который никто и никогда прежде не видел. А теперь это [падение] отметил Трамп

Глава Белого дома обвинил демократов в падении фондового рынка.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы, американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах прошли также выборы губернаторов.

По последним оценкам, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва.

Цены на акции значительно снизились 4-5 ноября на торгах в США и ряде других стран.