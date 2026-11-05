Nasdaq, Dow Jones и S&P 500 рухнули после выборов в Конгресс США

На биржах США начался обвал после завершения выборов в Конгресс Nasdaq, Dow Jones и S&P 500 рухнули после выборов в Конгресс США

Москва5 ноя Вести.Индекс Nasdaq рухнул на 5% после завершения выборов в Конгресс США, отмечает Bloomberg.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы, американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США. В 36 штатах прошли также выборы губернаторов.

По последним оценкам, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва.

Инвесторы отреагировали нервно, Nasdaq снизился на 1313,42 пункта (- 5,1%) до отметки 24 423,09.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что победу на выборах одержали критики развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и строительства дата-центров.

В частности, стоимость акций Nvidia упала на 8,76% до $182,6 за бумагу.

Индекс Dow Jones упал на 1 779,41 пункта (- 3,33%), S&P 500 - на 321,7 пункта (- 4,18%).