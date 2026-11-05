Богданов: избирательные циклы в США фактически сократились до двух лет Богданов заявил, что недовольство американцев повлияет на выборы 2028 года

Москва5 ноя Вести.Экономическая ситуация в США в ближайшие годы вряд ли изменится к лучшему, а недовольство граждан может сказаться на результатах следующих промежуточных выборах в 2028 году.

Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

По его словам, американская политика все больше подчиняется коротким избирательным циклам, это уже ощущает и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Если кто-то думает, что в ближайшие пару лет ситуация с экономикой в США изменится в лучшую сторону, то он ошибается. В 2028-м эта же широкая коалиция недовольных пойдет голосовать за очередного спасителя. Не демократа, как можно было бы предположить. Ведь в том, что "жить стало грустнее", будут виноваты уже демократы. Главный вывод этих промежуточных выборов в том, что никаких "промежуточных" выборов в Америке больше нет. Избирательные циклы окончательно ужались с ранее относительно стандартных двух президентских сроков до двух лет. Молодой Вэнс это уже чувствует. Политика и политики эпохи победившего ТikTok’а пояснил Богданов

3 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс США. Победу одержала Демократическая партия. Как сообщил политолог Юрий Самонкин, данные результаты еще не означают окончательного поражения республиканцев.