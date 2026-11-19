Трамп: за последние три месяца инфляция в США резко снизилась

Трамп: инфляция в США резко снизилась за последние три месяца Трамп: за последние три месяца инфляция в США резко снизилась

Москва19 ноя Вести.Инфляция в США резко снизилась за последние три месяца, заявил президент США Дональд Трамп на пленарном заседании глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай), сообщает РИА Новости.

За последние три месяца инфляция снизилась до уровня, который никто не ожидал приводит РИА Новости слова Трампа

Многие страны испытывают трудности с высокой инфляцией, однако в США уровень инфляции за последние три месяца оказался менее 2%. При этом во времена президентства Джо Байдена "реальная инфляция, возможно, составляла 21%", отметил Трамп.

Это было ужасно. Но сейчас у нас менее 2%. И в прошлом месяце объявлено, что американская экономика развивается как никогда отметил Трамп

Между тем Вашингтон хорошо зарабатывает на продаже вооружений, которые европейские страны поставляют Киеву, уточнил президент США.

Переговоры президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина планируется начать в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому времени).