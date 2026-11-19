Москва19 нояВести.Вашингтон хорошо зарабатывает на продаже вооружений, которые европейские страны поставляют Киеву, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Мы продаем вооружения Евросоюзу. Они делают с ними, что хотят. Думаю, по большей части они отдают их Украине. Думаю, можно сказать, что мы продаем [вооружения] за полную стоимость, что мы не делаем скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем много денег на этомотметил Трамп
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантическому альянсу не хватает денег на закупку оружия для киевского режима. По словам Рютте, НАТО пока не выполнила поставленную на 2026 год задачу предоставить Украине оружие на $70 млрд.
Рютте напомнил, что ЕС намеревался закупить у США вооружения для Украины по программе PURL на сумму $12-15 млрд, однако пока смог приобрести оружия лишь на $10 млрд.