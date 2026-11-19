Трамп: США хорошо зарабатывают на продаже оружия, поставляемого ЕС Украине Трамп: США зарабатывают много денег на оружии, которое ЕС поставляет Киеву

Москва19 ноя Вести.Вашингтон хорошо зарабатывает на продаже вооружений, которые европейские страны поставляют Киеву, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Мы продаем вооружения Евросоюзу. Они делают с ними, что хотят. Думаю, по большей части они отдают их Украине. Думаю, можно сказать, что мы продаем [вооружения] за полную стоимость, что мы не делаем скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем много денег на этом отметил Трамп

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантическому альянсу не хватает денег на закупку оружия для киевского режима. По словам Рютте, НАТО пока не выполнила поставленную на 2026 год задачу предоставить Украине оружие на $70 млрд.

Рютте напомнил, что ЕС намеревался закупить у США вооружения для Украины по программе PURL на сумму $12-15 млрд, однако пока смог приобрести оружия лишь на $10 млрд.