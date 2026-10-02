Москва2 окт Вести.Евросоюз не приемлет никакого запрета американской стороны на экспорт дизеля, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Накануне США потребовали от Франции и Германии направить на рынок не менее 120 млн баррелей дизеля из их стратегических запасов ради снижения цен на мировом рынке и, как следствие, на внутреннем рынке США. В противном случае Вашингтон пригрозил ввести запрет на экспорт этого топлива.

Анна-Кайса Итконен отметила, что подобные меры подорвут доверие европейцев к Соединенным Штатам.

Мы полностью отвергаем запрет на экспорт дизеля. Такой запрет подорвет доверие к США как к надежному партнеру и не будет выгоден ни для кого приводит ее слова Reuters

По словам Итконен, Еврокомиссия ведет согласование плана использования дизельного топлива из европейских стратегических запасов с Международным энергетическим агентством и "Группой семи". Она также добавила, что решение о продаже части резервов на рынке должны принимать в МЭА, а не США или Евросоюз.