Финляндия вышла в лидеры ЕС по безработице: 10,5% в сентябре Евростат: Финляндия стала страной ЕС с самым высоким уровнем безработицы

Москва31 окт Вести.Финляндия возглавила список стран Евросоюза по уровню безработицы. Согласно данным Евростата, в сентябре этот показатель составил 10,5%, что стало максимальным значением среди всех государств объединения.

Как сообщает статистическая служба ЕС, летом безработица в Финляндии держалась на уровне 10,4%, а в сентябре прошлого года составляла 10%. На втором месте по этому показателю оказалась Испания (10,3%), на третьем — Швеция (8,7%). Средний уровень безработицы по Евросоюзу в сентябре составил 6,2%, а самый низкий показатель зафиксирован в Чехии — 2,8%.

По данным телерадиокомпании Yle, Финляндия выходила в лидеры ЕС по числу незанятого населения еще в ноябре 2025 года. Главными причинами рекордного роста безработицы эксперты называют затяжную рецессию и структурную перестройку рынка, что привело к кризису найма.

Отмечалось, что серьезный удар по логистическому бизнесу, деревообрабатывающей промышленности, гостиничному сектору и туризму нанесло прекращение торговых отношений с Россией, ставшее следствием санкционной политики Брюсселя. В прошлом месяце транспортные ассоциации Финляндии требовали от правительства мер из-за дорогого топлива, а летом в Евросоюзе говорили о серьезном кризисе в приграничных финских регионах из-за отсутствия поездок россиян.

В июле спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал разрыв с Россией причиной высокой безработицы в Финляндии.