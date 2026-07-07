Дмитриев указал на рост безработицы в Финляндии в результате политики Стубба Дмитриев: Финляндия расплачивается крахом экономики за политику Стубба

Москва7 июл Вести.Финляндия расплачивается крахом экономики и рекордной безработицей за политику президента страны Александра Стубба. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Социальная цена, которую Финляндия заплатила за воинственную политику президента Стубба и его разрыв с Россией: уровень безработицы в мае вырос до 12,7%, что является самым высоким показателем с мая 1998 года и самым высоким в ЕС. Уровень безработицы среди молодежи достиг 37,8% (+10% за год). Стубб говорит, Финляндия расплачивается крахом экономики написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X

Ранее в июле финская активистка Салли Райски, запросившая политического убежища в России, отметила, что антироссийская политика Финляндии и закрытие границы с РФ стоили стране лишения миллиардных доходов.