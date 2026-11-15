Рекордный уровень физической агрессии против украинцев зафиксирован в Польше Физическая агрессия против украинцев в Польше достигла рекордного уровня

Москва15 ноя Вести.В Польше в этом году зафиксировано рекордное количество случаев физической агрессии против украинцев. Об этом сообщила соавтор "Коричневой книги" (регулярного доклада об актах нетерпимости) Анна Татар.

В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее​​​. Это не случайность - ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года заявила она

Как отметила Татар, смена отношения к украинским беженцам связана с "целенаправленными политическими нарративами", включая "соревнование правых политических сил в том, какая группировка меньше помогла лицам с Украины".

9 ноября вышло новое издание "Коричневой книги" ассоциации "Никогда больше" (Nigdy Więcej). На 221 странице описано около 450 проявлений нетерпимости: инциденты на национальной и ксенофобской почве, дискриминация, вандализм на кладбищах, агрессия на стадионах, деятельность ультраправых группировок. Ассоциация независимо мониторит подобные происшествия в Польше уже 30 лет.

По мнению руководителя информационного агентства News Front Константина Кнырика, рост напряжения между поляками и украинцами, проживающими в Польше, искусственно нагнетается для того, чтобы как можно больше беженцев уезжало обратно на Украину.