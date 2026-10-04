Welt: число заявлений о предоставлении убежища в ЕС снизилось на четверть

Число просьб об убежище в Евросоюзе резко упало в 2026 году Welt: число заявлений о предоставлении убежища в ЕС снизилось на четверть

Москва4 окт Вести.Количество заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза (ЕС), Норвегии и Швейцарии снизилось почти на четверть за первые девять месяцев 2026 года, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на неопубликованные данные Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA).

В 2026 году число заявлений о предоставлении убежища в Европе сократилось на 24,3%​​​... За первые девять месяцев текущего года в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии зарегистрировали 452 969 впервые поданных заявлений о предоставлении убежища говорится в публикации

Так, лидером по количеству таких заявлений стала Франция - 99 тысяч), на второй позиции – Италия с 78 тысячами просьб. Тройку замыкает Германия, которая ранее занимала первое место по числу прошений об убежище – туда заявки подали 70,3 тысячи человек.

Меньше всего заявлений зарегистрировано на Мальте, в Словакии и Венгрии. В последней их оказалось всего 83.

Чаще всего прошения подавали афганцы, сирийцы и турки, а также граждане Бангладеш и Венесуэлы.

По данным издания, одной из причин снижения числа заявлений об убежище стали соглашения между ЕС и странами Северной Африки. Они, в частности, предусматривают укрепление органов безопасности и усиление пограничного контроля, чтоб сократить миграционный поток в Европу.

В конце сентября министры внутренних дел стран Евросоюза договорились создать единый механизм для борьбы с наплывом мигрантов. Поводом стал миграционный кризис в испанском городе Сеута.