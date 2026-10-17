Москва17 окт Вести.Европейский союз пытается решить свои проблемы с мигрантами за счет экономически менее развитых третьих стран, планируя отправлять лиц, которым отказано в убежище, в другие государства. Для тех это чревато правовыми и экономическими рисками, рассказала ИС "Вести" преподаватель МГИМО, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Дарья Сапрынская.

Мне кажется, что расчет строится просто на неравенстве экономических возможностей. Логика здесь состоит в том, что, например, Кыргызстану открываются возможности для некоторой интеграции с точки зрения трудоустройства в европейское пространство, но... на самом деле не раскрыт правовой статус, само по себе предложение того, а что за собой несет, значит, такая история, как направление беженцев, соответственно, в республику. Я думаю, что для самой страны такая логика не совсем выгодна. И здесь получается, что ЕС решает свои собственные проблемы за счет третьих сторон заявила Сапрынская

Ряд стран ЕС, таких как Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды рассматривает некоторые страны Средней Азии, а также африканскую Руанду в качестве площадок для так называемых "центров возвращения". За такой формулировкой европейских бюрократов стоит вполне конкретное размещение людей, которым отказали в убежище и которые должны покинуть Европейский союз. То есть эта публика уже по умолчанию в определенной степени проблемная. Причем возвращение здесь вовсе не обязательно означает именно возвращение на Родину. Обсуждается отправка в третью страну, главное — за пределы европейского оазиса.

Ранее сообщалось, что количество заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза (ЕС), Норвегии и Швейцарии снизилось почти на четверть за первые девять месяцев 2026 года, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на неопубликованные данные Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA).