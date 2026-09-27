Министры стран ЕС договорились вместе бороться с мигрантами Страны ЕС договорились разработать механизм для борьбы с наплывом мигрантов

Москва27 сен Вести.Министры внутренних дел стран Европейского союза договорились создать единый механизм для борьбы с наплывом мигрантов, сообщило издание Bild.

Встреча глав европейских ведомств состоялась в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. Ее организовал министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. Поводом стала ситуация с миграционным кризисом в испанском городе Сеута. Впрочем, представители Испании это мероприятие проигнорировали.

В частности, по итогам встречи министры договорились разработать общие правила, которые бы позволили определять и фиксировать новые происшествия, подобные кризису в Сеуте.

Если такая кризисная ситуация будет установлена, должен заработать новый механизм, позволяющий осуществлять возвращение мигрантов в ускоренном порядке… Кроме того, должен быть создан новый механизм поддержки. В течение 24 часов должна быть готова оперативная группа Frontex, чтобы оказать помощь пострадавшим государствам ЕС, расположенным на внешних границах добавляют журналисты

Ранее издание Berliner Zeitung заявило, что Евросоюз может столкнуться с новой волной беженцев с Украины грядущей зимой. В связи с этим, по данным журналистов, в ЕС отрабатывается введение чрезвычайного положения.