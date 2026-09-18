Испанская полиция начала вытеснять мигрантов с пляжей Сеуты Reuters: полиция Испании начала выселять мигрантов с пляжей Сеуты в убежища

Москва18 сен Вести.Испанские полицейские приступили к вытеснению нелегальных мигрантов из Марокко с пляжей Сеуты во временные убежища, открытые незадолго до этого. Об этом сообщают агентство Reuters и газета El Pais.

Операция началась в 7:00 по местному времени (8:00 по мск). По информации СМИ, полицейские стреляли в воздух резиновыми пулями и применяли дубинки в отношении мигрантов. При этом в большинстве случаев вытеснение людей с пляжей проходило спокойно, без серьезных столкновений.

Как напомнило издание El Pais, этим летом в Сеуту из Марокко прорвались свыше 70 тысяч человек. Более 10 тысяч из них по-прежнему находятся в городе. Большая часть живет во временных постройках или прямо под открытым небом, включая пляжи. На минувшей неделе в промпарке "Эль-Тарахал" сгорели 42 временных жилища.

Ранее стало известно, что совет министров Испании намерен одобрить шаги по рассекречиванию докладов, подготовленных Национальным разведывательным центром, которые касаются миграционного кризиса в автономном городе Сеуте.