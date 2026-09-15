Еврокомиссар сообщил о тысячах мигрантов, которые остаются в испанской Сеуте Еврокомиссар Бруннер: тысячи мигрантов по-прежнему остаются в Сеуте

Москва15 сен Вести.Тысячи мигрантов, в том числе порядка двух тысяч детей, остаются в автономном городе Сеута с конца июля. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Тысячи людей все еще находятся в Сеуте. Среди них 2 тысяч несовершеннолетних без сопровождающих лиц сказано в пресс-релизе

В испанском эксклаве Сеута в Северной Африке в конце июля – начале августа 2026 года произошел крупнейший миграционный кризис: в город попытались проникнуть от 50 до 60 тысяч мигрантов. Часть из них позже вернулась обратно, но ситуация вызвала коллапс.

Ранее сообщалось, что совет министров Испании намерен одобрить шаги по рассекречиванию докладов, подготовленных Национальным разведывательным центром, касающихся миграционного кризиса в автономном городе Сеуте.