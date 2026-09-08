Совет министров Испании одобрит рассекречивание о миграционном кризисе в Сеуте Совет министров Испании рассекретит доклады о кризисе в Сеуте

Москва8 сен Вести.Совет министров Испании намерен одобрить шаги по рассекречиванию докладов, подготовленных Национальным разведывательным центром, касающихся миграционного кризиса в автономном городе Сеуте. Об этом информирует агентство EFE, ссылаясь на источники в правительстве.

Согласно имеющейся информации, предполагается, что эти документы будут опубликованы в виде досье 9 сентября. Доклады охватят период с 1 июля по 1 августа. Во время кризиса десятки тысяч мигрантов проникли в город из Марокко.

Ранее сообщалось, что Марокканская полиция арестовала 111 мигрантов, которые желали проникнуть в испанский город Сеута. Порядка двухсот нелегальных мигрантов из Марокко организовали демонстрацию в испанском городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки. Протестная акция состоялась на пляже Трамполин, где участники из числа обитателей стихийно возникшего палаточного лагеря громко озвучивали требования о предоставлении им официального статуса беженцев и укрытия.

Премьер-министр Испании, Педро Санчес, заявлял, что правительство не получало от разведывательного центра данных, которые могли бы предсказать масштабы будущего кризиса в Сеуте.