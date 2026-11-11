Москва11 нояВести.Российская позиция на переговорах зависит от внутреннего потенциала страны. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
По словам белорусского политика, 2022 год заставил многих пересмотреть подходы в дипломатии, политике, культуре.
Мы должны осуществить настоящую революцию сверху, то есть провести серьезнейшие преобразования своих обществ. Когда обсуждаются переговоры в Абу-Даби, позиция России зависит от внутреннего потенциала, от состояния Вооруженных сил, от сплоченности граждан, от состояния гражданского общества в хорошем смысле этого слова, от того, как ведут себя политические партии, от всегоотметил Гигин
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби начнется в 11.00 мск, сообщил источник ИС "Вести". Первая встреча во вторник продолжалась более четырех часов, все ее участники выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.