Депутат Гигин: позиция РФ на переговорах зависит от ее внутреннего потенциала Депутат Гигин: позиция России на переговорах зависит от ситуации внутри страны

Москва11 ноя Вести.Российская позиция на переговорах зависит от внутреннего потенциала страны. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам белорусского политика, 2022 год заставил многих пересмотреть подходы в дипломатии, политике, культуре.

Мы должны осуществить настоящую революцию сверху, то есть провести серьезнейшие преобразования своих обществ. Когда обсуждаются переговоры в Абу-Даби, позиция России зависит от внутреннего потенциала, от состояния Вооруженных сил, от сплоченности граждан, от состояния гражданского общества в хорошем смысле этого слова, от того, как ведут себя политические партии, от всего отметил Гигин

Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби начнется в 11.00 мск, сообщил источник ИС "Вести". Первая встреча во вторник продолжалась более четырех часов, все ее участники выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.