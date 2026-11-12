Москва12 ноя Вести.Позиция российского государства в переговорном процессе по Украине останется неизменной: боевые действия будут продолжаться по своему сценарию. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Ведь посмотрите, как и Зеленский (Владимир Зеленский глава киевского режима – прим. ред.), и Мерц (Фридрих мерц – канцлер Германии), и Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии (ЕК) – прим. ред.), и министр иностранных дел Франции (Жан-Ноэль Барро – прим. ред.) торпедируют вопрос: "надо прекратить боевые действия и вести переговоры о безопасности". Россия заняла позицию. Мы это уже проходили, и Россия сказала: никакого антракта во время переговоров не будет. Военные действуют по своему плану, и, безусловно, есть там успех в этот период, так сказать... Некоторые населенные пункты были освобождены. А Россия продолжает переговоры. Позиция России неизменна, она изложена в меморандуме от 2 июля прошлого года прокомментировал он

Ранее депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил, что российская позиция на переговорах зависит именно от ее внутреннего потенциала.