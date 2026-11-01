Москва1 ноя Вести.Позиция России в преддверии трехсторонних переговоров по Украине осталась неизменной. Об этом заявил замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД РФ IX созыва Андрей Исаев в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что встреча на уровне рабочих групп по вопросу Украины пройдет в Абу-Даби. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия и США начали процесс согласования даты проведения обсуждений.

Думаю, что Россия извлекла уроки из "Минск-1", "Минск-2" и из последующих событий. И свидетельством тому является то, что позиция России все эти годы, начиная с 2022 года, является неизменной. Мы никогда не говорили что-то новое. Мы всегда говорили одно, что, конечно же, мы предпочли бы урегулировать все вопросы мирным путем. С другой стороны, если этого не получается, у нас не остается ничего другого, кроме как военным путем, добиваться полного выполнения целей СВО. Цели эти тоже не менялись. Это наши оппоненты, у них позиция постоянно металась заявил Исаев

Он подчеркнул, что Россия неоднократно подтверждала свою приверженность к переговорам по украинскому конфликту.

Наша позиция неизменна. Нам не нужно временное перемирие для того, чтобы потом Украина перевооружилась и с новой силой начала делать то же самое также добавил он

Ранее сообщалось, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября, причем в том же формате, что и ранее - РФ, США, Украина.