Депутат Исаев заявил о важности участия США в переговорах по Украине

Депутат объяснил необходимость участия США в переговорах по Украине Депутат Исаев заявил о важности участия США в переговорах по Украине

Москва1 ноя Вести.Участие США в переговорах по украинскому конфликту является важным фактором, заявил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Мы хотим полноценного мирного урегулирования. И в этом полноценном мирном урегулировании почему важно участие Соединенных Штатов Америки? Украина — это, пожалуй, самый больной вопрос, но не единственный. За эти годы разрушилась архитектура международной безопасности. Не действует ни один практически договор, который касается ограничения стратегических вооружений. Это прямая угроза очень быстрого ядерного конфликта сказал он

В Европе, тем временем, не исключают возможность размещения американских ракет на своей территории. То есть, уточнил Исаев, с американской стороной у РФ есть вопросы, которые стоит обсуждать.

Существует большое число вопросов, которые требуют урегулирования. Среди них самый больной — украинский. Но Россия будет стоять на своих позициях заметил парламентарий

Переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби, как ожидается, пройдут в ноябре.