Депутат Исаев считает, что США в перспективе могут ослабить помощь Украине

Депутат Исаев: США могут ослабить помощь Украине Депутат Исаев считает, что США в перспективе могут ослабить помощь Украине

Москва1 ноя Вести.США могут ослабить свою поддержку Украины в случае неудачи в очередном раунде переговоров. Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в ГД РФ IX созыва Андрей Исаев в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Американцы всегда умели, когда они видят, что сражение проиграно, уйти, выйти из игры до того, как там начнут рушиться декорации заметил он

Данная стратегия США, в частности, наблюдалась в ситуации с Южным Вьетнамом, с Афганистаном, с Никарагуа.

Они всегда выходили до того, когда режим падет, находя объективный предлог. Поэтому, в отличие от европейцев, я думаю, что если ничего не получится в этом раунде переговоров, то американцы постараются устраниться и начнут ослаблять свою помощь режиму Зеленского добавил он

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США начали процесс согласования даты проведения переговоров в Абу-Даби.