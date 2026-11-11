"Большой плюс": Килинкаров прокомментировал переговоры в Абу-Даби Килинкаров о переговорах в Абу-Даби: наличие диалога лучше, чем его отсутствие

Москва11 ноя Вести.Положительный момент в том, что Россия и Украина согласились встретиться в Абу-Даби. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Теперь по поводу самих переговоров. Сам факт того, что эти переговоры состоялись, я считаю, это большой плюс. Я всегда говорил о том, что наличие диалога - это лучше, чем его отсутствие. Второй плюс: первый день переговоров состоялся. Будет второй - это тоже плюс. Все могло бы прерваться на первом дне, если бы не о чем было говорить завтра. Значит, есть о чем поговорить поделился Килинкаров

Первый раунд переговоров продлился 4,5 часа. Следующий начнется в среду, 11 ноября, в 11:00 по Москве (12:00 по местному времени).