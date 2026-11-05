Конфликт на Украине выматывает Европу, заявил президент Словакии Пеллегрини: Европа измотана конфликтом на Украине экономически и морально

Москва5 ноя Вести.Европу экономически и морально изматывает конфликт на Украине, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала TA3.

Из-за украинского кризиса в Европе растет стоимость жизни, что провоцирует протесты по всему региону, подчеркнул он.

Я буду откровенен и скажу, что эта война начинает изматывать Европу морально и экономически​​​. Миллиардов, которые нужны для помощи Украине… не хватает в итоге больницам, школам и инфраструктуре отдельных государств-членов [Евросоюза] сказал Пеллегрини

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что протесты в Европе могут предвещать скорое окончание конфликта на Украине. По его словам, многие участники беспорядков недовольны, что европейские правительства спонсируют киевский режим.

Российский профессор Павел Селезнев, в свою очередь, отметил, что жители Европы сейчас больше думают о собственном будущем, а не о судьбе режима Владимира Зеленского, и хотят заниматься проблемами в экономиках своих стран. Однако, если европейцы не проявят пассионарность и не начнут бороться с Брюсселем за национальный суверенитет, то Европа перестанет существовать, констатировал он.