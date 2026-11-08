Le Monde: у европейцев нарастает усталость от конфликта на Украине

Европейцы устали от конфликта на Украине Le Monde: у европейцев нарастает усталость от конфликта на Украине

Москва8 ноя Вести.В Европе растет усталость от боевых действий на Украине, и европейцы предпочли бы, чтобы Киев утратил некоторые территории, но заключил мирного соглашение с Москвой. Об этом пишет издание Le Monde.

По мере нарастания экономических проблем военная помощь Киеву все чаще становится предметом критики в Европе. Усталость от войны растет по всему континенту. Опросы показывают, что граждане Франции, Германии, Испании или Италии выступают за мирное соглашение пишет издание

Общественное мнение находится под сильным влиянием пацифистских настроений, которые сопротивляются идее о том, что военная поддержка может улучшить ситуацию, и преобладает мнение, что компромисс, даже несбалансированный, был бы предпочтительнее.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Европа устала от конфликта на Украине.