Москва21 окт Вести.Поддержка Украины и ее руководства ослабевает из-за накопившейся у мирового сообщества усталости от поведения Киева, постоянных требований и неэффективности. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Эту мысль подтвердил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, когда прямо заявил, что Европа и Соединенные Штаты уже устали от украинского конфликта.

Дела плоховаты лично у [главы киевского режима Владимира] Зеленского, да и у Украины в целом. Почему? Надоели. Накопилась усталость от Украины. Надоели всем своим нытьем, воровством, все время дайте, неумением общаться с людьми нормально. Надоели всем заявил Соловьёв

Ранее Трамп предупредил киевский режим об "очень плохих" последствиях в случае отказа Украины от завершения конфликта. Президент США подчеркнул, что Киев должен стремиться к заключению сделки по урегулированию кризиса. По его словам, в дальнейшем ситуация для Украины будет только ухудшаться.